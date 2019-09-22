2019/09/22 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي إِنَّ الَّذينَ كَفَروا سَواءٌ عَلَيهِم أَأَنذَرتَهُم أَم لَم تُنذِرهُم لا يُؤمِنونَ (6)إن كلا من المصطلحين القرآنيين «الذين آمنوا» و«الذين كفروا»، وحسب ما ستؤكده كل الآيات التي يرد فيها هاذان المصطلحان، مستخدمان في القرآن نسبة إلى الإسلام، بمعنى «الذين آمنوا بالإسلام والقرآن ومحمد» و«الذين كفروا بالإسلام والقرآن ومحمد»، وبالتالي فهما مصطلحان لـ«المسلمين» و«غير المسلمين».ومع فرض أن الإسلام ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ضياء الشكرجي - القرآن محاولة لقراءة مغايرة 17) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ضياء الشكرجي - القرآن محاولة لقراءة مغايرة 17) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).