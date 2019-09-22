2019/09/22 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفت النائب عن محافظة البصرة زهرة البچاري ” ان خسائر المد الملحي لعام 2018 لمحافظة البصرة تجاوزت 580 مليار دينار ” مطالبة الحكومة بتعويض المتضررين وإطلاق مشاريع خدمية لمعالجة الاضرار وانصاف اهالي البصرة .وقالت البجاري في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة صدى الاعلام طالبنا بكتاب رسمي مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان بضرورة انصاف اهالي محافظة البصرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة عن البصرة: خسائر المد الملحي تجاوزت 580 مليار دينار ونطالب بتعويض المتضررين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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