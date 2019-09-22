2019/09/22 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجبت امرأة هندية تبلغ من العمر 24 عامًا من ولاية راجستان توائمين ولكن بينما كان الصبي يتمتع بصحة جيدة تمامًا، ولدت أخته التوأم بمجموعة إضافية من الأرجل والأذرع تخرج من بطنها وجسمها، بحسب صحيفة ديلي ميل.وأتت هذه الحالة الشاذة بمثابة مفاجأة للمرأة وزوجها، الذين لم يجروا مطلقًا على فحص الموجات فوق الصوتية أثناء الحمل.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امرأة هندية تنجب طفلة بأربعة أرجل وثلاثة أذرع) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امرأة هندية تنجب طفلة بأربعة أرجل وثلاثة أذرع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).