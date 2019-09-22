مراسلنا : لجنة الامن والدفاع تستضيف قائد عمليات الفرات الاوسط وقائد شرطة كربلاء بخصوص التفجير الاخير عند مدخل المحافظة

2019/09/22 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة الامن والدفاع، اليوم الاحد، قائدة عمليات الفرات الاوسط وقائد شرطة كربلاء لبحث التفجير الاخير عند مدخل محافظة كربلاء المقدسة.

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