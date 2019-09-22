العثور على عبوات ناسفة بأحد المنازل شمال بابل

2019/09/22 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأـ للأخباراعلنت مديرية شرطة بابل، يوم الاحد، عن العثور على اربع عبوات ناسفة في احد دور المواطنين في قضاء المسيب شمال بابل.

وذكرت المديرية في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، "تمكنت مفارز مكافحة المتفجرات في قضاء المسيب بمحافظة بابل من العثور على اربع عبوات ناسفة اثر ورد اخبار بوجودهن في دار احد المتهمين في حي الأطباء"

واضافت انه "وبعد إجراء الكشف الموقعي تم العثور على العبوات الناسفه محليه الصنع معدة للتفجير ضمن أحد الدور السكنية مع عدد من الموبايلات كانت وكانت مخفية في الباحة الخارجية للدار".

واشارت مديرية شرطة بابل إلى، "قيام الخبير المختص بتفكيكها وتأمينها ورفعها وفق الاجراءات القياسية".



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