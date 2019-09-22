امنية كربلاء تطالب ببذل اقصى الجهود لعدم حدوث خرق امني خلال الاربعينية

2019/09/22 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء, اليوم الاحد, ان ناحية جرف النصر شمالي بابل ماتزال تشكل خاصرة خطرة لتوريد الارهاب الى المحافظة,

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