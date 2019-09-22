إعصار قوي يضرب جنوب اليابان ويتسبب بانقطاع التيار الكهربائي

2019/09/22 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب إعصار قوي يوم أمس السبت جزر أوكيناوا في جنوب اليابان وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 15 ألف منزل وإرجاء مئات الرحلات الجوية.

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