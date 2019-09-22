2019/09/22 | 12:40

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الياسري: مفاوضاتنا مستمرة لشمول جميع قطاعات النجف بتطوير جميع البنى التحتية

طالب محافظ النجف الأشرف السيد لؤي الياسري من رئيس الوزراء الدكتور

عادل عبد المهدي بتخصيص مشاريع من القرض الصيني لتطوير البنى التحتية

في المحافظة من مشاريع الماء والمجاري والكهرباء والطرق والمدارس وسكن

لذوي الدخل المحدود والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة وإمكانية إعادة

تجربة ( قرية النور ) في أماكن أخرى في المحافظة لاستثمار الأراضي

الفارغة بإسكان المواطنين بالإضافة إلى المطالبة بتخويل المحافظة

بتوقيع اتفاقيات مع الجانب الصيني.جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد

المهدي وبقية المحافظين في العاصمة الصينية بكين .وأضاف الياسري تم المناقشة في الاجتماع مع رئيس الوزراء حل مشكله

السكن ، ولاسيما لذوي الدخل المحدود والفقراء وكذلك الموظفين

والاستفادة من الأراضي الفارغة الموجودة في النجف الأشرف على غرار

تجربه ( قرية النور ) مع إيصال الخدمات لهذه الأراضي لتصبح أراضي

صالحة للسكن لأبناء المحافظة المقدسة. الياسري وفي تصريح خاص للمكتب الإعلامي بين ان رئيس الوزراء عادل عبد

المهدي وافق على تطوير شوارع المدينة القديمة لاسيما الشوارع الرئيسية

الأربعة والشارع المحيط المعروف بـ ( شارع السور) وسوف ترسل

الحكومة المحلية الكشوفات الخاصة بذلك للحكومة الاتحادية.وقد خول رئيس مجلس الوزراء المحافظ بتوقيع اتفاقيات مع الجانب الصيني

للإسراع في التعاقد في تطوير المحافظة المقدسة بمختلف المشاريع

الأساسية. الجدير بالذكر سوف يتم توقيع عقد شراكه طويل الأمد مع الجاني الصيني

بين الحكومة العراقية والحكومة الصينية من أجل الإعمار في

العراق وخاصة مشاريع البنى التحتية من خلال صندوق الإعمار الاتحادي

الذي تم تفعيله مؤخراً وستكون هناك نسبة طيبة للمدينة النجف

الأشرف.

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