2019/09/22 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، إن بريطانيا تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة “أرامكو” السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية.وذكر وزير الخارجية إن بلاده ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد “أوسع وأكثر فعالية” على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية الأسبوع الماضي.وأشار راب على “تويتر”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لندن تدرس تفاصيل “هجوم أرامكو” بعناية قبل تحميل المسؤولية لأحد وكالة خطوة برس.

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