امنية كربلاء: جرف النصر مازال تشكل خاصرة خطرة تهدد أمن المحافظة

2019/09/22 | 12:48

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بغداد :سومر نيوز

اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء, الاحد, ان ناحية جرف النصر شمالي بابل ماتزال تشكل خاصرة خطرة...

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