الداخلية: اعتقال عصابة للخطف وأصحاب مراكز مساج وتجميل غير مجازة في بغداد وبابل

2019/09/22 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، إلقاء القبض على عصابة للخطف وأصحاب مراكز مساج وتجميل غير مجازة في بغداد وبابل.

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