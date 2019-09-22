اعتقال الخلية المخططة لعملية التفجير عند مدخل كربلاء

2019/09/22 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، القبض على الخلية المخططة للتفجير الذي وقع أمس الأول الجمعة، عند أحد مداخل محافظة كربلاء.

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