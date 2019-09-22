النزاهة توضح إجراءاتها بشأن القضايا الخاصة بشركات الصرف الآلي

2019/09/22 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تفاصيل إجراءاتها التحقيقية بصدد القضايا الخاصة بشركات الصرف الآلي العاملة في البلد، مبينة إحالة (23) قضية جزائية تتعلق بتلك الشركات إلى القضاء.وأشارت الدائرة بحسب بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ، إلى “فتح (56) قضية جزائية بحق تلك الشركات؛ لوجود شبهات فساد ...

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