وزير المالية يبحث مع مصرف سيتك بانك الصيني تمويل مشاريع البنى التحتية بالعراق

2019/09/22 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، الأحد، مع رئيس مجلس إدارة سيتك بانكً جانك زمنك، تمويل مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية بالعراق.وذكر بيان لمكتب وزير المالية تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “حسين التقى، اليوم، جانك زمنك يرافقه وزيري النقل والكهرباء ومحافظي بغداد والبصرة وكربلاء وواسط وديالى ...

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