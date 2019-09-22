قصف مجهول يستهدف معسكراً جديداً للحشد غربي الانبار

2019/09/22 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق افاد مصدر عسكري ،اليوم الاحد، بتعرض معسكر تابع للحشد الشعبي الى ضربة جوية مجهولة غرب الانبار.وقال المصدر لـ”يس عراق”، ان “طائرة مجهولة نفذت ضربة جوية بمحيط معسكر المرصنات التابع لقاطع عمليات الانبار للحشد الشعبي دون وقوع أي خسائر بشرية”.واضاف ان “الجهة التي نفذت الضربة الجوية لا تزال غير معروفة”.[…]

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