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شاهد بالفيديو.. مصادر: صدور اوامر رسمية بإخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة بكركوك


شاهد بالفيديو.. مصادر: صدور اوامر رسمية بإخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة بكركوك
2019/09/22 | 12:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: crIFGeBEHkY

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