القبض على حدث مطلوب بـ 10 جرائم في ذي قار

2019/09/22 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأـ للأخباراعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم الاحد، القبض على حدث في السابعة عشر من العمر اعترف بـارتكابه 10 جرائم سرقة في مدينة الناصرية.

وذكر بيان لقيادة شرطة المحافظة، ان "قسم شرطة الاحداث ألقى القبض على المتهم (ع, خ, ع) البالغ من العمر 17 عاما يسكن الناصرية حي اريدو والصادر بحقه امر قبض قضائي وفق المادة {٤٤٤ ق.ع} دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واجري كشف الدلالة القانوني وجاء مطابقأ لاعترافاته على ارتكاب 10 جرائم سرقة وكما يلي:

٠١ السرقة الأولى / سرقة مبلغ قدرة 400 الف دينار من أحد المنازل.

٠٢ السرقة الثانية / سرقة مخشلات ذهبية من احد المنازل.

٠٣ السرقة الثالثة / سرقة مبلغ من المال قدرة 300 ألف دينار من احد المنازل .

٠٤ السرقة الرابعة / سرقة مبلغ من المال قدرة 300 ألف دينار من إحدى السيارات المركونة في المنطقة.

٠٥ السرقة الخامسة / سرقة اسلاك كهربائية وادوات كهربائية ومولد كهرباء صغير الحجم من منزل قيد الانشاء.

٠٦ السرقة السادسة / سرقة 3 قناني غاز من أحد المنازل.

٠٧ السرقة السابعة / سرقة مبردة هواء من احد المواكب الحسينية.

٠٨ السرقة الثامنة / سرقة دراجة نارية.

٠٩ السرقة التاسعة / سرقة أجهزة موبايل من احد المنازل.

١٠ السرقة العاشرة / سرقة طيور حمام من احد المنازل.

وأشار البيان الى ان "جميع السرقات التي اعترف المتهم عليها وقعت بمنطقة الصخيين في الناصرية".انتهى

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