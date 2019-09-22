اكتشاف مفاجئ وغريب .. هذا ما يحدث على سطح

2019/09/22 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

قدم فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا تقريرًا عن النبضات المغناطيسية للمريخ في الاجتماع السنوي للمؤتمر الأوروبي لعلوم الكواكب.

وأوضح الباحثون كيف أن النبضات المستمرة أثناء الليل التي عثرت عليها مركبة ناسا غير متوقعة لأنها تختلف عما تتم ملاحظته عادة على سطح الأرض في نفس الوقت المحلي.

و...

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