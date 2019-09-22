قصف جديد يستهدف معسكرا للحشد الشعبي في العراق

2019/09/22 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعرض معسكر للحشد الشعبي الى قصف مجهول في محافظة الانبار.وبحسب مصادر امنية فان القصف يعتقد انه تم بطائرة مسيرة، استهدف معسكر المرصنات في منطقة 70 كيلو في الانبار.ولم ترد أية معلومات عن وضوع ضحايا او اضرار نتيجة القصف.وتعرضت عدة مواقع ومعسكرات للحشد الشعبي في مناطق متفرقة في العراق الى استهدافات مماثلة بطيران مسير، ويتهم قادة الحشد امريكا واسرائيل بالوقوع وراء القصف، وهو امر نفته امريكا وتؤكده ضمنيا تل ابيب.

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