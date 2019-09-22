2019/09/22 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ايران ..



صاروخ باليستي بعيد المدى في استعراض اليوم العسكري

عرضت القوات المسلحة الايرانية

في العرض العسكري اليوم في جنوب طهران صاروخ “خرمشهر” الباليستي

بعيد المدى برأس حربي جديد يزن 1800 كغم.

وكان قد تم من قبل عرض رأس حربي مجنح لصاروخ خرمشهر تحت عنوان

“خرمشهر 2”.

وبامكان صاروخ “خرمشهر” الباليستي البالغ مداه 2 الف كم حمل رأس

حربي واحد او عدة رؤوس حربية بزنة 1800 كغم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران .. صاروخ باليستي بعيد المدى في استعراض اليوم العسكري) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران .. صاروخ باليستي بعيد المدى في استعراض اليوم العسكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).