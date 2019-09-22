2019/09/22 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس تتواصل المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم الأحد، الذي يلقب بـ”الأحد الممتاز”، نظرا لما فيه من مباريات قوية ومواجهات مثيرة.وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية الكبرى: في الدوري الإنجليزي – وست هام يونايتد # مانشستر يونايتد (الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة).– كريستال بالاس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرزها تشيلسي وليفربول..



“خطوة برس” تنشر مواعيد مباريات الأحد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرزها تشيلسي وليفربول.. “خطوة برس” تنشر مواعيد مباريات الأحد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرزها تشيلسي وليفربول.. “خطوة برس” تنشر مواعيد مباريات الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).