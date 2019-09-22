2019/09/22 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنا طائر

عبد صبري ابو ربيع

أنا طائرٌ حائر

والحب يا سيدتي جائر

والهوى ماكرٌ ماكر

والقلب تأسرهُ المشاعر

همسٌ بيضاء

من ثغر ٍ أحمر دائر

ترميني بين التمني والمخاطر

أعشقها كعشق النحلة للمزاهر

وأهيم على قدها هيـام الشاعر

أنادي كل طرائقي كــي أجـاور

يأكلني الصمت والصمت عاثر

كيف أناغيها كلاعب ٍ ماهر

رشقتني بسهامها

والاشتياق قاهر

صرتُ حائراً بينها

وبيـن قلب ٍ مغامر

وأنـا طائــرٌ حائـر

وحبيبتي حبها نادر

فهي الحياة

والقمر عند عينيها مسافر

ليتـني أطيــر اليها

بجناحيّ نسر ٍ كاسر

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