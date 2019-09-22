“بالصور”.. شاب ميساني يحول الخردة الى “تحفة فنية”

2019/09/22 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق جذب الشاب حسنين علي الفنداوي، اعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم بتصنيع وتصميم سيارات خاصة له بمنزله الواقع بمدينة العمارة باستخدام “كومة من الخردة”.

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