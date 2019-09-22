جنايات الكرخ تقضي بالسجن 21 سنة لمتهم انتحل صفة رسمية

2019/09/22 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" محكمة جنايات الكرخ ‏أصدرت حكمها على مدان اعترف بقيامه بإصدار كتب وأوامر مزورة منسوب إصدارها إلى ‏مكتب رئيس الوزراء".‏وأضاف أن" المتهم قام بابتزاز مواطنين آخرين وأخذ مبالغ نقدية منهم لقاء وعود بمنحهم ‏مناصب في وزارات مختلفة، كما أوهم آخرين باستحصاله على قطع أراض لهم ‏وأعمال نصب أخرى".‏واشار الى ان" المحكمة أصدرت حكمها وفقا لأحكام القرار 160 / أولا /1 لسنه 1983".‏انتهى..م.م

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