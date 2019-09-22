2019/09/22 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة عن ضبط عدد من المتهمين بالتجاوز على الأراضي العائدة ملكيتها لضحايا العمليات الإرهابية في محافظة نينوى، مبينة أن العملية تمت بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي. وذكرت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى , أن” دائرة التحقيقات التابعة لها أوضحت أن فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى في الهيئة انتقل إلى منطقة (قزة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة وبالتعاون مع الحشد الشعبي تضبط متجاوزين على أراضٍ لضحايا العمليات الإرهابية بنينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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