المحكمة الاتحادية تكشف عن توجهاتها في الحضانة

2019/09/22 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد كشفت المحكمة الاتحادية العليا عن توجهاتها بخصوص أحكام الحضانة، لافتاً إلى أن قراراتها نصت على تفضيل مصلحة الصغير.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت” الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا شاركت في ندوة نظمتها المجموعة الاستشارية النسوية لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق لمناقشة أحكام ...

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