لماذا لا نرى عيوب من نحبهم

2019/09/22 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تغب عن خاطري وأنا بصدد كتابة هذه المقالة صورة تشاندلر بينغ من مسلسل “فريندز” الذي لم ينزعج من ضحكة جانيس، ورأيت أنها أوضح مثال على غشاوة الحب التي تعمي بصيرة العاشق.فقد نرى أحيانا بعض الناس الذين نعرفهم متيمين بالحب لدرجة أنهم يعجزون عن رؤية عيوب من يواعدونهم.وقد يستاء المرء حين يرى صديقا

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