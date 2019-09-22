التميمي: سياسة عبد المهدي “مكتبية” ولم نتحالف مع كتل ازدواجية الموقف

2019/09/22 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- اعتبر النائب عن كتلة النصر النيابية رياض التميمي، اليوم الأحد، ان سياسية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “ورقية ومكتبية” وليس لها اي انجاز على ارض الواقع، مشيرا الى ان كتلته لم تتحالف مع كتل تعلن شيئا وتتبنى موقفاً مغايراً.وقال التميمي لـ/SNG/،إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سياسته ورقية مكتبية لا تقدم شيئا ولم ...

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