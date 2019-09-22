العثور على سجن بداخله 4 مختطفين بنغلاديشيين واعتقال المتورطين في كركوك

2019/09/22 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة، الفريق الركن قوات خاصة سعد حربية، الأحد، تحرير اربعة عمال

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