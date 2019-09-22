2019/09/22 | 13:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قضت محكمة جنايات الكرخ، الاحد، حكما بالسجن 21 سنة ضد متهم بجريمة النصب والاحتيال على المواطنين وانتحاله صفة رسمية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات الكرخ: السجن 21 سنة لمنتحل صفة مستشار في رئاسة الوزراء ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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