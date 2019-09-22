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جنايات الكرخ: السجن 21 سنة لمنتحل صفة مستشار في رئاسة الوزراء ‏


جنايات الكرخ: السجن 21 سنة لمنتحل صفة مستشار في رئاسة الوزراء ‏
2019/09/22 | 13:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قضت محكمة جنايات الكرخ، الاحد، حكما بالسجن 21 سنة ضد متهم بجريمة ‏النصب والاحتيال على المواطنين وانتحاله صفة رسمية.‏

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