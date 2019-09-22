النصر: سياسة عبد المهدي

2019/09/22 | 13:52

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بغداد/سومر نيوز

اعتبر النائب عن كتلة النصر النيابية رياض التميمي، اليوم الأحد، ان سياسية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ...

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