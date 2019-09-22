بتعاون الحشد.. النزاهة تضبط متجاوزين على أراضٍ لضحايا العمليات الإرهابية بنينوى

2019/09/22 | 13:52

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بغداد/ سومر نيوز

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن ضبط عدد من المتهمين بالتجاوز على الأراضي العائدة ملكيتها لضح...

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