صحيفة بريطانية: القواعد الأميركية لم تنقذ السعودية من أسوأ هجوم تعرضت له

2019/09/22 | 13:52

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بغداد :سومر نيوز

أكدت صحيفة “صانداي تايمز” البريطانية، الأحد، أن القواعد العسكرية الأميركية لم تنقذ السعودية من اسوأ هج...

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