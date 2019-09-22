البرلمـان يؤكد استمرار قرارات استبدال النواب خلال الفصل التشريعـي الحالـي

2019/09/22 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكـد مجلس النواب استمرار قرارات استبدال النواب اعضاء البرلمان خلال فصله التشريعي الحالي ، التزاما وتطبيقا لقرارات المحكمة الاتحاديـة وفق السياق القانوني.

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