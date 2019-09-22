2019/09/22 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مديرية المرور العامة، السبت، الى اصلاح الطريق السريع الرابط بين بغداد وبابل.وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد عمار وليد في بيان وتلتقه وكالة صدى, ان “على مديرية الطرق والجسور اصلاح الاضرار الحاصلة على طريق المرور السريع من بغداد باتجاه بابل قرب ناحية الامام باتجاه النيل”.واضاف وليد ان “ذلك جاء بسبب كثرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تدعو لاصلاح الطريق السريع الرابط بين بغداد وبابل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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