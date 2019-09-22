البيضاني: اسلحة العراق تم الاستحواذ عليها من قبل كردستان لهذا السبب

2019/09/22 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الاتجاه

أكد مدير مركز حراب للدراسات الأمنية الفريق حسن البيضاني، اليوم الأحد، ان اسلحة العراق جميعها تم الاستحواذ عليها بعد سقوط النظام المباد من قبل إقليم كردستان، وذلك لغرض تقويتها على الانفصال لاحقاً.

وقال البيضاني في حديث لبرنامج “ساعة مكاشفة” الذي تبثه قناة "الاتجاه" ،إن “رئاسة اركان الجيش العراقي لم تكن يوما للأكراد على الاطلاق”، مبينا انه “في زمن رئيس اركان الجيش بابكر زيباري تم تشكيل مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي كان بمثابة (الطامة الكبرى) وسببا للازمات اللاحقة”.

وأضاف انه “في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تم اختيار إدارة مكتب قائد القوات المسلحة من قبل الشيعة ورئاسة الاركان للاكراد، الامر الذي رفضناه رفضا قاطعا انا والضباط الذين معي حيث اصرينا على ان لا تخرج الرئاسة عن المكون العربي”.

وأكد ان “كردستان لديها سياسية تنص على ان لا تكون للجيش العراقي قدرة على السيطرة وفرض الامن، الامر الذي دفع البيشمركة الى مصادرة اسلحة قوات الجيش لدى مرورهم بسيطرات الإقليم في فترة غياب الامن وسقوط الموصل”.

وأشار الى ان “اسلحة العراق من التصنيع العسكري ذهبت جميعها الى كردستان بعد سقوط النظام المباد وذلك لغرض تقويتهم على الانفصال لاحقا”.

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