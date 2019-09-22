رئيس الفيفا: إيران سمحت للنساء بحضور تصفيات كأس العالم في طهران الشهر المقبل

2019/09/22 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه حصل على "تأكيد" من السلطات الإيرانية بالسماح للنساء بحضور مباراة بتصفيات كأس العالم في طهران الشهر المقبل.

وأبلغ إنفانتينو مؤتمرا صحفيا "نحتاج إلى الحضور النسائي في المدرجات ويجب أن نشجع ذلك بطريقة محترمة وقوية ولا يمكن الانتظار لمزيد من الوقت"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأضاف "حصلنا على تأكيد بأنه سيسمح للنساء بدخول الاستاد في المباراة الدولية القادمة لإيران".

وتابع رئيس الفيفا "هذا أمر مهم جدا ولم يحدث في إيران منذ 40 عاما مع استثناءات قليلة ومن المهم الانتقال إلى مرحلة جديدة".

وتوجه مسؤولون من الفيفا إلى إيران هذا الأسبوع لمناقشة التحضيرات لمباراة أمام كمبوديا يوم العاشر من تشرين الأول المقبل في بداية تصفيات كأس العالم 2022.

وتستضيف إيران، التي تأهلت لكأس العالم خمس مرات وشاركت في آخر نسختين، كمبوديا يوم العاشر من تشرين الأول في أول مباراة على أرضها بتصفيات كأس العالم 2022.

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