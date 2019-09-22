الحشد يضع خطة أمنية بمشاركة خمسة آلاف عنصر لتأمين زيارة الأربعين

2019/09/22 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن وضع خطة امنية وخدمية متكاملة بمشاركة 5 الف مقاتل لتأمين زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) في مدينة كربلاء.

وقال آمر اللواء 26 بالحشد ميثم الزيدي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "تم وضع خطة أمنية وخدمية مسبقة لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وبين ان "اللواء استدعى خمسة آلاف مقاتل لغرض تنفيذ الجانب الأمني لخطة استقبال الزائرين الذين يتوقع أن تكون أعدادهم مليونية وتفوق الأعوام السابقة".

وأضاف الزيدي ان "العتبة العباسية المقدسة احتضنت اليوم، ورشة عمل اللواء بمشاركة وحدات الدعم والإغاثة للواء والدعم اللوجستي في هيئة الحشد الشعبي من اجل توحيد الجهود واستعراض الخطة الخدمية للزيارة ".

واوضح الزيدي ان "هناك خططا أخرى تخص الجانب الصحي وغيرها من الإجراءات لخدمة الزائرين".

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