2019/09/22 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلّت أستراليا في المركز الأخير على قائمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التي تضم 36 دولة من ناحية تكلفة اشتراك الحزمة الأساسية في انترنت النطاق العريض أو broadband network.وحلت أستراليا في المرتبة السابعة والستين في قائمة أوسع شملت دول عربية كالسعودية ودول أفريقية كالسنغال.وكان حزب العمال قد طلب من المكتبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خدمة الإنترنت في أستراليا الأعلى سعراً بالمقارنة مع 36 دولة متقدمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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