الخدمات النيابية تحذر من خطر قادم الى ديالى مصدره حمرين

2019/09/22 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- حذر عضو لجنة الخدمات النيابية رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى برهان المعموري، اليوم الأحد، من مخاطر تعرض المحافظة الى الفيضانات، مشيرا الى ان تلك التحذيرات يجب أن تؤخذ على محمل الجد.وقال المعموري في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر إن “خطر الفيضانات وضررها على ديالى يجب أن يؤخذ على محمل الجد”.وأضاف ...

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