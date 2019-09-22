2019/09/22 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ تطبيق واتس آب WhatsApp المملوك لشركة فيس بوك في اختبار ميزة جديدة مرة أخرى وهي ميزة تتيح للمستخدمين مشاركة حالة واتس آب في Facebook Story.وذكرت الشركة، انها ” بدأت في طرح الميزة الجديدة لمستخدميها، ولكن واتس آب لم تصدر إعلان رسمي عن النسخة التجريبية، لكن العديد من المستخدمين انتقلوا إلى تويتر للإبلاغ عن وصول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يمكنك مشاركة حالة واتس آب في Facebook Story وكالة صدى الاعلام للانباء.

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