2019/09/22 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مسؤول محلي في محافظة ديالى ، الاحد، باخراج شركة اسياسيل من الخدمة بسبب انهيار خدماتها.وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث ل/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ،ان” خدمة الاتصالات من قبل شركة اسياسيل سيئة جدا ووصلت الى مرحلة الانهيار في بعقوبة والشكاوي كثيرة جدا ورغم كل الكتب الرسمية لكن دون اي استجابة والمواطن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول محلي في ديالى:خدمات اسياسيل وصلت للانهيار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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