المنتجات النفطية تحقق زيادة في ربحيتها بنسبة 30% في النصف الأول للعام الحالي مقارنةً بالعام الماضي

2019/09/22 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت شركة توزيع المنتجات النفطية خلال النصف الاول من العام الحالي 2019 أعلى نسبة أرباح من مبيعاتها لكافة مشتقاتها النفطية مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي 2018 .وذكر بيان للشركة : بلغت الارباح ( 530) مليار دينار نتجت عن مبيعاتها الفعلية للمنتجات النفطية في كافة منافذها التوزيعية المنتشرة في عموم المحافظات إضافةً الى […]

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