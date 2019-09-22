2019/09/22 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم ممثلي الفرق المتاهلة للدور 32 من بطولة كاس العراق وعددها 12 فريقا للحضور الى مقر الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الواحدة ظهرا بغية اجراء قرعة الدور ٣٢.وقال عضو لجنة المسابقات شهاب احمد، في بيان تلقته وكالة صدى , ان” منافسات دور ال٣٢ ستنطلق في ايّام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة دور الـ32 من بطولة كأس العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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