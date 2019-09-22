2019/09/22 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيأة العامة للكمارك أعادة إصدار ٣٢ حاوية محملة بإطارات وحاويتين محملة بزيوت محركات وردت بدون أوراق رسمية في مركز كمرك محطة البصرة.وقالت الهيأة في بيان وتلقته وكالة صدى، أن “مركز كمرك ام قصر الجنوبي قام بأعادة اصدار حاوية حجم ٤٠ قدم محملة ١٧٠٠ كارتونة اجبان وردت ايضا بدون اوراق رسمية”.واضاف، ان “الهيأة اتخذت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعلن اعادتها ٣٢ حاوية محملة بمواد مختلفة من بينها أطارات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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