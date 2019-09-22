بعد أيام من القتال الضاري.. القوات الأفغانية تستعيد السيطرة على منطقة جاغاتو

2019/09/22 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحكومة الأفغانية، بعد أيام من القتال الضاري، من استعادة السيطرة على منطقة جاغاتو بمقاطعة غزني شرقي البلاد، وأجبرت الميليشيات المسلحة على الفرار.

وذكر بيان

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