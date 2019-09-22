2019/09/22 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت (هزمناهم، ليس حين غزَوناهم، بل حين أنسيناهم تاريخَهم.) حكمةٌ عظيمة قالها الشاعرُ الإغريقيّ "سيمونيدس" مُحذِّرًا أبناءَ وطنه من نسيان هُويتهم، الذي سيكون معه الانكسارُ وضياعُ الغد.أظنُّ أن "خالد جلال"، كان في خاطره ذلك الخاطرُ الخطِرُ المخيف، وهو يرسم خطّة بناء مسرحيته الجميلة "سينما مصر"، التي ليست عملاً استعراضيٍّا راقيًا وحسب، بل درسٌ وطنيٌّ بليغ في حتمية التمسّك بالجذور الماجدة واستعادة الذاك......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - خالد جلال … يستعيدُ ذاكرةَ (نادية)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاطمة ناعوت - خالد جلال … يستعيدُ ذاكرةَ (نادية)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).