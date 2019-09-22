سعود سالم - شكسبير والحشيش

2019/09/22 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم “To smoke´-or-not to smoke.That is the question”أثارت جريدة "إندبندنت" The Independent قضية في غاية الخطورة بالنسبة للطبقة المثقفة الإنجليزية كشفت فيها عن دراسة قام بها علماء من جنوب أفريقيا ونشرت في المجلة العلمية South African Journal of Science تثير الشكوك حول تناول الشاعر البريطاني وليام ( William Shakespeare 1564 – 1616) لمادة الحشيش.الربط بين شكسبير والحشيش والتكهن بأنه ربما كان يكت......

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