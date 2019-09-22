حمدى عبد العزيز - محمد علي كنموذج كاشف لطريقة إنتاج ثروات المحاسيب

2019/09/22 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز بعيداً عن التناول الفضائحي السطحي لتلك الفيديوهات الخاصة بالطفيل الرأسمالي السفيه محمد علي ..وبغض النظر عما ولدته تلك الفيديوهات من إثارة ، ودهشة لدي الملايين من الغالبية الساحقة من رواد وسائل التواصل الإجتماعي ، سواء أولئك الرافضون لما أدلي به شكلاً وموضوعاً ، أو أولئك الذين أبدوا تحمسهم لتلك الفيديوهات التي بثها عبر اليوتيوبوبغض النظر عن أن هناك دلالة هامة هنا حول تأثير مواقع التواصل......

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