مصرف التنمية يعلن وصول حسابات التوطين فيه لـ250 الف حساب

2019/09/22 | 14:12

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الاقتصاد نيوز – بغداد

اعلن مصرف التنمية الدولي، الاحد، وصول حسابات التوطين فيه لـ250 الف حساب، فيما اكد على تقديم قروض متنوعة وبفوائد مدروسة للموظفين.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف التنمية الدولي يعتبر اليوم الرائد في مشروع توطين الرواتب في العراق من قبل البنك المركزي العراقي حيث بلغ عدد حسابات التوطين أكثر من ٢٥٠,٠٠٠، بالإضافة إلى تقديمه قروضا عديدة ومتنوعة وبفوائد مدروسة للموظفين مع فرصة الاستفادة من حسابات التوفير والودائع الثابتة وبفوائد مجزية إلى جانب خدماته المصرفية المتطورة".

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